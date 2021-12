SCUF lance ses premières manette PS5 équipées de palettes

Pour celles et ceux qui ne seraient pas coutumiers des manettes « Pro », il s'agit de contrôleurs qui ont la particularité d'offrir un grand nombre de réglages. En l'occurrence, les boutons présents sur les sticks peuvent être remplacés par des modèles plus confortables, et les manettes disposent de palettes à l'arrière offrant un accès plus rapide à des actions autrement difficiles à enclencher (typiquement un appui sur la touche L3 ou R3).