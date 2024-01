Paramount+ nous livre la bande-annonce de Halo, saison 2, et elle claque !

Paramount+

En musclant sa partie technique et en proposant un peu plus de séries nouvelles ou anciennes de manière exclusive, Paramount+ pourrait assez aisément trouver sa place aux côtés des autres services de streaming. Mais pour le moment, à moins d'en profiter déjà via un abonnement Canal+ ou de vouloir absolument regarder une série en particulier, difficile de justifier un nouvel abonnement.