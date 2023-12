Vous aviez oublié Halo ? Pas Paramount+ ! Voici la bande-annonce de la saison 2

Paramount+ est un service de SVOD américain dédié aux amateurs de séries et de cinéma. Disponible en version web, TV, iOS et Android, il est doté de fonctionnalités classiques : recherche de films et de séries, lecture de vidéos, streaming multi-écrans, contrôle parental, etc. Paramount+ propose le contenu des chaînes du groupe de distribution et de production Paramount Global : ShowTime, MTV, Nickelodeon, Comedy Central et Smithsonian Channel. Il est disponible dans de nombreux pays dont la France et est notamment inclus dans l'offre Canal+ Ciné Séries.