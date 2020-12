Halo Infinite : une sortie en automne 2021, du multijoueur et des microtransactions

Cet article de blog ne s'est pas étendu sur la partie campagne du jeu, qui fera l'objet d'une communication ultérieure. En revanche, 343 Industries est revenu en détail sur l'autre sel de la franchise Halo : le multijoueur et la customisation de son avatar.

Le studio a ainsi partagé la manière dont sont construites les différentes maps du mode multijoueur. Leur construction s'opère en différentes strates, avec en premier lieu l'incorporation des objets la composant, leur peaufinage et l'ajout des effets de lumière dynamiques pour terminer. Les maps d'Halo Infinite, à l'instar des volets précédents, proposeront à la fois des combats en intérieur et sur des terrains plus ouverts, qui présentent chacun un défi technique différent.

Pour terminer, 343 Industries s'est penché sur la partie cosmétique du titre, intrinsèque à la franchise Halo depuis le premier opus. Il sera donc possible de personnaliser son Spartan à l'envi avec de nombreuses combinaisons de pièces des différents modèles de l'armure Mjolnir.