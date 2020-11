Halo Infinite : une vidéo illustre comment 343 Industries a enregistré le son des armes

Le sound design de qualité a toujours fait partie de l'ADN de la franchise Halo, et il semble que 343 Industries tende à maintenir cet héritage pour Halo Infinite. L'équipe chargée du son s'est en effet munie d'une panoplie d'armes, du pistolet semi-automatique à la fronde en passant par les fusils longs et les mitrailleuses lourdes, afin de fournir un son le plus fidèle possible.

Pour ce faire, les différentes armes ont été tirées, rechargées et testées dans différents lieux et selon différentes configurations. Une séquence présente même comment l'équipe a enregistré le son des balles qui sifflent au-dessus d'un membre de l'équipe faisant manifestement assez confiance à ses collègues.

À noter que certaines séquences de cette vidéo avaient été enregistrées préalablement en 2019 et début 2020. Nous pourrons enfin découvrir l'ensemble du travail abattu par 343 Industries sur Halo Infinite courant 2021 sur Xbox Series X et S, Xbox One, PC et Xbox Game Pass.