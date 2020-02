La version gratuite de Google Stadia serait prévue d'ici quelques mois

La gratuité pour sauver Stadia ?

Un service à la traîne

Source : The Verge

Cette reconquête passera peut-être par la version gratuite du service de Cloud gaming. L'arrivée de ce nouveau modèle économique se fera dans les mois qui viennent.La seule manière d'accéder à Stadia pour le moment est de payer le prix fort via la Premiere Edition vendue à 129 €. À cette somme déjà conséquente, il faut ajouter 9,99 €/mois pour activer l'abonnement Stadia Pro une fois les trois premiers mois offerts écoulés. Tout cela permet de profiter d'une résolution en 4K/60fps à condition d'avoir une connexion internet assez robuste. Malheureusement, il faut aussi acheter les jeux à l'unité et le catalogue est assez famélique...Ainsi, le service de Google a été vivement critiqué depuis son lancement mais la marque ne désespère pas. En effet, la firme américaine dispose d'un dernier atout dans sa manche : Stadia Base. Il s'agit de la fameuse version gratuite, attendue cette année, mais qui imposera des restrictions évidentes. Par exemple, la résolution maximale sera en 1080p/60fps et il faudra toujours payer les jeux.Dans une interview accordée à Protocol , Phil Harrison, le Vice-président de Google, a déclaré que l'offre Stadia Base arrivera bien dans «». C'est assez vague, mais nous devrons nous contenter de cette fenêtre pour le moment. La firme américaine n'a pas souhaité préciser son propos, alors espérons un déploiement avant l'été.2020 sera une année cruciale pour l'avenir de Stadia. Google souhaite mettre à disposition des joueurs pas moins de 120 jeux supplémentaires avant décembre. Parmi ces titres, une dizaine d'exclusivités devraient voir le jour. Actuellement, les productions maison manquent cruellement au service.Hélas, les plans de Google pourraient être contrariés par l'arrivée de NVIDIA avec GeForce Now et sa formule de Cloud gaming bien juteuse, facturée uniquement 5,49 €/mois. Une version gratuite est également de la partie.