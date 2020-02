Une première présentation de gameplay pour Outriders sur PS5 et Xbox One Series X

© Square Enix

Alors, c'est l'histoire d'un groupe...

À la recherche d'un peu d'originalité

Difficile exercice que de partir en tête sur le front médiatique pour dévoiler, avant la concurrence, son premier jeu à venir sur une nouvelle génération de consoles. Le studio People Can Fly (Bullestorm, Painkiller) et son éditeur Square Enix ont pourtant décidé de s'élancer les premiers en dévoilant hier soir, et seulement quelques jours après un premier trailer , les premières scènesde leur titre. Était-ce bien raisonnable ?Deux membres de l'équipe de développement d'ont ainsi été complaisamment questionnés par un présentateur maison et en ont profité pour nous présenter en détails ce que nous promet leur titre. Tout commence avec son scénario : la Terre devenue inhospitalière, une expédition est partie en éclaireur pour chercher refuge sur la planète Enoch, avant de réaliser que celle-ci était en réalité un monde tourmenté par de mystérieuses tempêtes appelées «», qui finiront par décimer l'essentiel du groupe. Les rares survivants se découvrent alors des pouvoirs surnaturels, ce qui tombe bien car ils ne sont pas seuls sur Enoch et le comité d'accueil a lui aussi développé des habilités hors du commun.Voilà pour le pitch de départ. On a connu plus original mais passons. Le problème c'est que la présentation qui nous a été faite en direct hier soir ne donne pas particulièrement envie d'en voir plus. Jugez plutôt :Force est de constater qu'en l'état,se présente comme un shooter coopératif à la troisième personne, tout ce qu'il y a de plus générique. Certes, le titre nous promet plusieurs classes de personnages (Pyromancer, Trickster, Devastater et une quatrième encore tenue secrète) aux pouvoirs différents, et les parties pourront réunir jusqu'à trois joueurs, mais, dans les faits, ce qu'il nous a été donné de voir hier donne l'impression d'avoir déjà été joué des dizaines de fois.Même constat du côté de la direction artistique du jeu, austère et tout aussi générique que les éléments de gameplay dévoilés. Les premières impressions manette en main publiées par un grand nombre de nos confrères ne sont, pour la plupart, pas beaucoup plus enthousiastes. Tout du moins, pour les moins frileux d'entre eux Il ne nous reste donc plus qu'à espérer que People Can Fly ait gardé des éléments sous le coude et que cette présentation ne soit pas représentative du jeu final, dont la sortie coïncidera vraisemblablement avec celle des nouvelles consoles de Sony et Microsoft . Réponse dans les mois à venir.