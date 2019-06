Halo Infinite brille à la conférence Microsoft de l'E3 2019

Une longue cinématique qui ne contente personne ?

Nous aurions aimé du gameplay, plus d'informations sur le contenu ou encore une date de sortie précise... Hélas, nous avons seulement pu admirer une longue vidéo sous la forme d'une cinématique. Ce fut l'occasion de revoir un Master Chief qui dérive dans l'espace avant de reprendre du poil de la bête.nous promet qu'il s'agira de l'opus le plus ambitieux de la saga et qu'il s'agira d'une suite directe àMalheureusement, nous devrons nous contenter de cela. Rappelons queutilisera le tout nouveau moteurpour un rendu des plus réalistes. En guise de grosse annonce,a avoué quedébarquera aussi sur Xbox One et Windows 10 l'année prochaine.