Voilà pourquoi les mises à jour des jeux Xbox One vont prendre plus de temps

Lire aussi :

Microsoft procède à quelques ajustements suite à une augmentation de 775% de la charge sur le Cloud



Des mises à jour « décalées » sur Xbox One

Source : TechRaptor

La semaine dernière, Sony a diminué les vitesses de téléchargement sur son PS Store , tout comme Steam, qui a récemment revu son système de mise à jour automatique . Du côté de chez Microsoft, on annonce également un changement en ce qui concerne les mises à jour des jeux Xbox One.En effet, le géant américain confirme avoir constaté des pics d'utilisation de ses serveurs de plus de 775 % dans certaines régions du globe. De ce fait, Microsoft a décidé de procéder à divers changements et il ne sera plus possible (temporairement) d'uploaderet autres fonds d'écran.En ce qui concerne les mises à jour, ces dernières seront désormais proposées aux joueurs en décalé. L'objectif est de mettre en ligne les fichiers de mise à jour en dehors des heures d'affluence, pour soulager au maximum les infrastructures réseau.