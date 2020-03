PlayStation diminue ses vitesses de téléchargement en Europe afin de préserver l'accès à Internet pour tous

Une expérience de jeu dégradée

Source : PlayStation Blog

Après le report du lancement de Disney+ en France, l'épidémie de coronavirus affecte une nouvelle fois un acteur majeur du divertissement. En effet, les gouvernements et les différents opérateurs craignent une saturation du réseau en cette période de confinement. Chez eux, les gens regardent des séries en streaming, jouent en ligne et visionnent de nombreuses vidéos chaque jour.Dans le but de préserver l'accès à internet pour tous, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE), a annoncé que la firme nippone travaille en ce moment avec les fournisseurs d'accès en Europe pour «».Ainsi, Jim Ryan explique que les joueurs «» pour conserver une certaine stabilité des services. Le PlayStation Network étant régulièrement critiqué pour son instabilité, cette décision risque de ne pas faire l'unanimité.