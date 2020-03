Télétravail durant le coronavirus ? Les conseils de l'ARCEP pour optimiser votre connexion internet

© Pixabay

La position de votre box, un détail loin d'être anodin

Source : ARCEP

Plusieurs millions de Français sont en train de devenir des « cadors » du télétravail , poussés par des événements comme les grèves ou la crise sanitaire actuelle que traverse la France, qui affronte la progression du coronavirus , devenu depuis quelques jours une pandémie. Le Wi-Fi et les réseaux mobiles comme la 4G sont deux des solutions indispensables pour pouvoir travailler à distance, loin du bureau. Mais une connexion défaillante peut vite provoquer un bon arrachement de cheveux des familles. Pour éviter cela, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) nous livre quelques recommandations pratiques à suivre.L'utilisation renforcée du Wi-Fi un peu partout peut provoquer quelques ralentissements pouvant être l'occasion d'optimiser la qualité de sa connexion, qui dépend souvent de simples gestes, et ce, que vous transitiez par la fibre ou l'ADSL.Pour améliorer la qualité de son signal Wi-Fi, il faut d'abord vous assurer que votre box est placée dans une pièce centrale de votre appartement ou maison. En effet, n'oublions pas que les murs diminuent l'intensité du signal radio. Ensuite, mieux vaut placer sa box légèrement en hauteur, dans un endroit dégagé. La placer dans un meuble TV paraît être une bonne idée, mais cela dégrade le signal. Après cela, veillez à éloigner la box d'autres équipements sans fil, comme un téléphone sans fil (au moins deux mètres de distance).Si votre box est suffisamment récente pour supporter la fréquence 5 GHz, mieux vaut privilégier celle-ci à la fréquence 2,4 GHz qui, elle, est utilisée par d'autres périphériques, Bluetooth notamment, qui peuvent brouiller le signal. Des PC compatibles avec les normes Wi-Fi 5 (802.11ac) ou 6 (802.11 ax) bénéficieront d'une connexion plus performante que les précédentes.Il est aussi possible de dédier un Wi-Fi à la vidéo par exemple, et un autre au VPN de votre entreprise depuis les paramètres de sa box, dans le cas où vous bénéficiez de la fibre. Au pire, il vous reste toujours le bon vieux câble Ethernet.Enfin, l'alternative la plus crédible aux accès fixes demeure la 4G, utilisable depuis son smartphone et qui permet, avec la fonction « partage de connexion », d'en faire bénéficier son ordinateur. Pensez tout de même à vérifier que vous possédez un solide crédit de data sur votre forfait mobile. La vidéo peut en effet être grandement consommatrice de données.