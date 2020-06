Le soldes Steam ont débuté : les jeux qu'il ne faut absolument pas rater

Par ailleurs, les campagnes de promotions Steam sont toujours l'occasion d'un petit jeu, d'une surprise ou d'une manière d'inciter les joueurs à dépenser toujours plus. Cette session 2020 des Soldes d'Été ne fait évidemment pas exception.

Ainsi, les promoteurs de la plateforme ont décidé de nous accorder une remise supplémentaire de 5 €, dès lors que l'on totalise plus de 30 € d'achat. Ce geste a le bon goût de s'ajouter automatiquement au moment de payer notre panier : aucun risque, donc, de l'oublier par mégarde.

Un système de points est également mis en place. Le principe est on ne peut plus simple : pour chaque euro dépensé, on gagne des points, 112 pour être tout à fait exact. Il est ensuite possible de dépenser ces points sur la boutique dédiée, afin de s'offrir tout un tas de babioles parfaitement inutiles et, ce faisant, absolument indispensables.