Ori & The Will of the Wisps : 2 millions de joueurs (et seulement 423 000 qui ont fini le jeu)

Disponible depuis le 11 mars dernier sur Xbox One et PC, Ori & the Will of Wisps constituait l'un des jeux majeurs pour le compte de Microsoft Studios pour 2020.

Via Twitter, les développeurs du jeu confirment aujourd'hui que le jeu a été lancé par plus de 2 millions de joueurs au total. L'infographie permet également d'apprendre que les joueurs sont morts un total de 240 millions de fois, que 423 000 ont bouclé l'aventure et que 7 100 vaillants seulement sont parvenus à la fin du jeu sans perdre une seule vie.