Worms Rumble, le Battle royale, en bêta dès le 6 novembre pour un lancement le 1er décembre

Parce qu'il n'y a pas qu'Earthworm Jim lorsqu'il s'agit d'évoquer les vers de terre les plus emblématiques du paysage vidéoludique, les petits vers de Worms vont bientôt faire leur retour avec un opus baptisé Rumble.

Il s'agira d'un nouvel épisode multijoueurs, cuisiné à la sauce Battle royale. Au total, ce sont 32 vers qui seront opposés dans une guerre sans merci, et en temps réel cette fois. Trois modes de jeu seront proposés, à savoir Deathmatch, Last Worm Standing et Last Squad Standing.