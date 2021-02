L’exchange Coinbase révèle un bénéfice de 322M$ en 2020 avant son introduction en Bourse

L'introduction en Bourse de Coinbase est l’une des plus attendues de 2021. Et comme d’autres entreprises de la Silicon Valley telles que Spotify et Slack, l’exchange a choisi de renoncer au processus traditionnel d’introduction en Bourse au profit d’une cotation directe au NASDAQ. Ce processus permet aux entreprises d’introduire leurs actions directement sur le marché et n’implique pas la création de nouvelles actions.

Une opération très attendue, mais également importante d'un point de vue symbolique pour l'ensemble de l’industrie. Pendant des années, les gouvernements et les autorités ont stigmatisé les crypto-monnaies et leur industrie. Mais ces perceptions ont remarquablement changé au cours des deux dernières années, en grande partie grâce à Coinbase, qui a noué des relations bancaires avec Goldman Sachs, JP Morgan, et a aidé des sociétés comme Tesla à effectuer d’importants achats de Bitcoin.

La société américaine pourrait être évaluée environ 50 milliards de dollars lors de sa cotation au NASDAQ.