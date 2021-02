Crypto.com (CRO) brûle 70% de ses tokens et annonce l’arrivée de sa blockchain

En parallèle, Crypto.com a annoncé le prochain lancement de sa blockchain nommée « Crypto.org Chain ». Elle sera lancée officiellement le 25 mars.

L’entreprise a expliqué que cette blockchain a fait l’objet de deux ans de recherche et développement, et que plus de 3 000 validateurs ont demandé à participer au lancement du Mainnet.

Cette blockchain a pour objectif de fournir aux utilisateurs des paiements rapides et d'offrir une alternative pour développer des services dédiés à la finance décentralisée (DeFi) et aux tokens non fongibles (NFTs). Le staking de tokens CRO sera récompensé à hauteur de 20% d’intérêts par an.

L’application Crypto.com revendique 10 millions d’utilisateurs à travers le monde, soit deux fois plus qu'en octobre 2020.