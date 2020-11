Crypto.com obtient plusieurs autorisations réglementaires pour son activité en Europe

Faisant partie des meilleurs VPN, année après année, le géant du marché roumain CyberGhost développe son service à marche forcée. Basée sur la plus importante infrastructure du marché, la dernière mouture du VPN arbore une nouvelle interface plus dépouillée et introduit quelques nouveautés, dont l’intégration du protocole de dernière génération WireGuard et des IP dédiées.