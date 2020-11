Tous les utilisateurs de PayPal aux États-Unis peuvent acheter des crypto-monnaies

À la manière de ses concurrents directs, Acer met régulièrement à jour ses gammes de portables qu’ils soient destinés aux joueurs ou non. Nous nous penchons aujourd’hui sur le cas d’un des modèles gaming les plus ambitieux du fabricant, le Predator Triton 500. Acer fait ainsi la bascule vers la 10e génération de processeurs Intel et les RTX 2080 Super Max-Q de NVIDIA… De quoi proposer un véritable monstre paré pour n’importe quel jeu ?