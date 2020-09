Kraken devient la première plateforme crypto à obtenir le statut de banque aux Etats-Unis

Créé en 2011 à San Francisco, l’échange Kraken a su trouver son public rapidement en proposant des dépôts en monnaie fiduciaire pour pouvoir acheter des Bitcoin. Il est longtemps resté le premier échange mondial de crypto-monnaies en termes de volumes échangés, avant de se faire dépasser par la concurrence.



L’accord obtenu par Kraken lui permettra de gérer les salaires, les virements, le dépôt et le retrait de monnaie fiduciaire sur le territoire américain. De quoi prendre une longueur d’avance sur le système bancaire traditionnel, qui peine à se réformer face à la montée en puissance de l’utilisation des crypto-monnaies dans le monde. Mais aussi un gros coup porté à ses concurrents, qui doivent faire face à des régulateurs de plus en plus stricts.