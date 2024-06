Robinhood met la main sur l'exchange Bitstamp et consolide l'emprise des plateformes crypto américaines en UE

Robinhood est toujours aussi gourmand. La société américaine de services financiers, qui s'était fait mondialement connaître en 2021 au moment de l'affaire GameStop, vient en effet d'annoncer une nouvelle acquisition.

Elle rachète ainsi la plateforme de trading de cryptomonnaies Bitstamp, au prix de 200 millions de dollars. « Bitstamp détient plus de 50 licences et enregistrements actifs dans le monde et apportera à Robinhood des clients de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Asie » a-t-il ainsi été indiqué par le géant américain.