Crypto.com s’associe à Booking.com pour offrir des réductions sur les voyages

Crypto.com a annoncé un partenariat avec Booking.com pour proposer des réductions sur les offres de voyage à tous les utilisateurs de l’application. En effectuant des réservations sur Booking.com via l'exchange, ces derniers pourront donc bénéficier de réductions allant jusqu’à 25 % sur les offres d’hébergement.

Kris Marszalek, cofondateur de Crypto.com a ainsi déclaré : « En 2020, notre carte Visa Crypto.com s’est développée jusqu'à ce devenir la carte de crypto-monnaie la plus utilisée, et nous savons que les avantages liés aux voyages sont très recherchés ».

L’application revendique de fait plus de 5 millions de clients dans le monde et annonce d’ores et déjà que ce partenariat est le premier d’une longue série en 2021.