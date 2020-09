Air France va rendre accessibles ses services "augmentés" NDC aux agences de voyages

"Nous nous réjouissons que notre contenu NDC soit bientôt accessible aux agences partenaires d'Air France-KLM via la plateforme Amadeus", a commenté le Chief Revenue Officer du groupe franco-néerlandais, Pieter Bootsma. Et pour cause, puisque la norme NDC doit permettre aux clients de la compagnie de bénéficier d'offres plus attractives, qui peuvent par exemple prendre la forme d'une tarification dynamique et d'offres combinées sur mesure.