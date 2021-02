Ethereum 2.0 : Coinbase va proposer le staking d’ETH

Ainsi, les ETH sont mis en jeu au sein du contrat de dépôt d’Ethereum 2.0. Celui-ci sert de passerelle entre le processus actuel de proof-of-Work (PoW) au nouveau consensus de proof-of-Stake (PoS). Cette mise à jour permettra de traiter beaucoup plus de transactions, limiter la congestion et réduire les frais de transaction.

Ce nouveau consensus consiste à verrouiller une certaine quantité d’ether afin de participer au fonctionnement de la blockchain. Théoriquement, tout le monde peut participer au réseau dans la mesure où vous possédez un minimum d’ether. C'est cette activité qu'on appelle le staking.

De plus en plus de détenteurs d’ethers mettent en jeu leurs fonds pour gagner des récompenses. Ainsi, le contrat de dépôt d’Ethereum 2.0 accueille plus de 3 millions d'ETH. Plus il y’aura d’ethers en staking, plus la blockchain Ethereum sera décentralisée.

En mettant en jeu vos ETH, vous devenez validateurs de la blockchain Ethereum. Les validateurs sont l’équivalent des mineurs, c’est-à-dire ceux qui vérifient les transactions et créent de nouveaux blocs.