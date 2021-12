Un yacht virtuel vendu dans le metaverse pour 650 000 dollars sous forme de NFT

On dit souvent que les deux jours les plus agréables dans la vie d'un propriétaire d’un bateau, c'est quand il l'achète et quand il le vend. On se demande si l'adage vaut aussi pour le possesseur de ce yacht virtuel, nommé Meta Flower. Celui-ci est conçu et fondé sur la blockchain Ethereum , qui concentre aujourd'hui la plupart des Non-Fongible Tokens .