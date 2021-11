Un CryptoPunk NFT vendu 530 millions de dollars : vraie transaction ou coup marketing ?

Il s'agit en réalité d'un « prêt flash », un prêt non garanti que l'on retrouve sur la blockchain Ethereum. Dans notre cas, de nombreux investisseurs se sont groupés pour réunir 124,457 ETH, soit 530 millions de dollars. Ainsi, le NFT a été acheté à ce prix, et en l’espace de quelques heures, il est devenu l'œuvre d’art la plus chère du monde. Toutefois, les investisseurs ont récupéré leur argent au bout d'une demi-journée. Le but de l'opération était juste de faire monter les prix grâce à la puissance de la blockchain.