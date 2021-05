La consommation d'énergie de la blockchain Ethereum va diminuer de 99% grâce au Proof-of-Stake et à ETH 2.0

Comme mentionné ci-dessus, tout ceci ne découle pas d’un tour de magie, mais bien du protocole de consensus. Comme l’explique Carl Beekhuizen, dans le cas du consensus PoW, le maintien de la sécurité de la blockchain impose un prix et un hash rate strictement corrélés ; en d’autres termes, à mesure que la valeur de la cryptomonnaie augmente, l’énergie requise aussi. Or, "dans le cadre du Proof-of-Stake, lorsque le prix de l'ETH augmente, la sécurité du réseau augmente également (la valeur de l'ETH at-stake est plus élevée), mais les besoins en énergie restent inchangés".