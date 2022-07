Il y aura un milliard d'utilisateurs de crypto d'ici à 2030

Les grandes institutions bancaires et fonds d’investissement s’y intéressent aussi de plus en plus, faisant régulièrement des transactions plus ou moins publiques. De nouvelles institutions de financements voient le jour, telles que des succursales de fonds d’investissement dédiées à la cryptomonnaie, DAO et autres projets du web 3.0. On voit par exemple Bain Capital Venture créer Bain Capital Crypto, une branche qui sera spécialisée dans les investissements de ce secteur.