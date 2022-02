Etude IFOP : les Français s'intéressent à la crypto mais ne voient pas bien l'intérêt des NFT

L'étude révèle en parallèle que malgré l'essor soudain et la forte exposition médiatique des NFT , seuls 25% des répondants ont admis connaître ce produit, et les trois-quarts de ces derniers considèrent qu'il s'agit d'un produit purement ludique sans aucun intérêt en matière d'investissement. Pourtant (nous ne sommes plus à une contradiction près), les Français sont 27% à s'être dits susceptibles d'acheter un objet numérique en NFT, œuvres d'art et contenus additionnels de jeu vidéo en tête. Ce chiffre grimpe à près de 50% pour le public des 18 à 24 ans !