La règlementation, nouvelle étape vers la démocratisation du Bitcoin ?

Et l’enjeu est de taille ! Selon Pascal Gauthier, CEO de la licorne française Ledger, le Bitcoin peut être considéré la pointe visible de l’iceberg qu'est l'Internet de demain. Si le web 2.0 se cantonne à l’échange d’information sous un prisme collaboratif et communautaire (notamment à travers les réseaux sociaux), le web 3.0 sera ainsi intrinsèquement lié à l'échange de valeurs. Les questions de blockchain, de crypto-actifs et autres NFT y trouveront donc probablement une place importante, si ce n'est prépondérante.



De ce fait, les autorités publiques appellent à un cadre réglementaire renforcé, non seulement pour protéger les nouveaux utilisateurs mais également pour lutter contre les flux financiers illicites tels que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale ou le financement du terrorisme. En effet, même s'il est régulièrement démontré que les usages clandestins des crypto-actifs ne sont pas particulièrement plus répandus que dans les réseaux financiers classiques, nombreux sont ceux qui estiment que les crypto-monnaies présentent un important risque de détournement - un risque qui doit nécessairement être abordé dans le débat sur la réglementation.