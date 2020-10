Bruno Le Maire veut réguler le financement du terrorisme en crypto-monnaies

Invité de l’émission Dimanche en politique du 18 octobre, Bruno Le Maire a évoqué l’enjeu du financement du terrorisme islamiste via les cryptomonnaies.

« Il y a aujourd’hui un problème de financement d’un certain nombre d’associations ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense nous devons et nous pouvons mieux faire », a indiqué le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Des propositions seront faites pour « renforcer le contrôle des flux financiers », et tout particulièrement en ce qui concerne les cryptomonnaies.