650 000 dollars pour cracker l'anonymat de la blockchain Monero

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?



L’obsession des Etats-Unis à vouloir savoir ce qui se déroule sur cette blockchain interroge. Les plus gros blanchiments d’argent sont aujourd'hui réalisés par des banques fiduciaires et non sur la blockchain ; aussi ces 650 000 dollars n'auraient-ils pas dû être investis dans la lutte contre l’évasion fiscale ? Utilisées de la sorte, cette somme ne risque-t-elle pas plutôt de servir une forme de réduction des libertés numériques ?