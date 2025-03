Désireux de se placer « à la pointe de l'innovation », Tisséo indique ainsi devenir le 1er opérateur de transport européen à proposer la solution de paiement en cryptomonnaie. Au moment de l'achat, l'utilisateur peut ainsi opter pour un classique paiement par carte, ou passer par la nouvelle case « paiement en crypto », afin de régler directement en Bitcoin, en Ethereum et toute autre forme d'Altcoin.

Si le maire de Toulouse se réjouit de cette nouvelle, en confirmant sa volonté de « révolutionner le quotidien des Toulousains et d'investir pour des transports d'avenir », chez les utilisateurs, on est plus mitigés.

« Payer en crypto pour un service public, c'est normaliser un système financier instable, énergivore au possible et peu régulé. Aucun moyen d'être fier de vivre dans une ville qui mise sur les cryptomonnaies », indique notamment un utilisateur sur le réseau X. Pour d'autres, on évoque un « gadget », et que les Toulousains souhaiteraient déjà payer pour un service fonctionnel et de qualité.