SNCF : place au tout numérique, les petites bornes jaunes tirent leur révérence

Les distributeurs de billets et les composteurs seront équipés d'autocollants avertissant des changements à venir sur les lignes bientôt concernées. Outre l'attrait économique, la SNCF vante un « parcours voyageur plus simple et plus fluide ». Cela reste à prouver, tant celui-ci est assez souvent semé d'embûches par… des applications mobiles capricieuses. De quoi faire perdurer sur nos smartphones l'angoisse provoquée par les bonnes vieilles bornes. À la SNCF, les traditions, c'est important et ça se préserve.