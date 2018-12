Nvidia : les RTX 2060 sortiront le 15 janvier à partir de 349 euros

Des performances comparables à la GTX 1070 Ti



Les caractéristiques techniques de toutes les cartes sous Turing. © VideoCardz



Les performances calculées sur les différents jeux vidéo du moment. La RTX 2060 s'en sort admirablement bien. © VideoCardz

Lasera présentée parle 7 janvier prochain, et(probablement 350€ en France).D'après les informations obtenues par VideoCardz , laqui, à sa sortie, s'affichait presque 200€ plus cher.La petite dernière à embarquer une architecture Turing possèdera 1920 coeurs CUDA, 30 coeurs dédiés au Ray Tracing et 240 coeurs tenseurs pour une puissance théorique de 6,5 TFLOPS. Au niveau des fréquences, laLe site spécialisé partage enfin un tableau récapitulatif des performances mesurées sur les jeux vidéo les plus récents sur une machine équipée d'un Intel Core i9-7900X et de 16 Go de RAM. Comme vous pouvez le constater,en 1080p. Une preuve s'il en fallait que le GPU d'entrée de gamme devrait très facilement trouver preneur auprès des joueurs en ce début d'année.