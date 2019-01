Samsung prévoit également des résultats en baisse pour le dernier trimestre 2018

Samsung accuse un recul de 12 % de son chiffre d'affaires au dernier trimestre

Samsung victime de la stagnation des ventes de smartphones

Le constructeur attend les prochaines évolutions mobiles pour se refaire une santé

Source : The Verge

Avis de tempête chez. Le constructeur coréen vient de publier un, c'est-à-dire unede ses estimations financières pour le dernier trimestre 2018. Comme tous les constructeurs high-tech, ce dernier est le plus important puisqu'il englobe la période de Noël, traditionnellement la plus intense en termes de ventes d'appareils électroniques.Et le, même s'il n'est pas catastrophique, est un sérieux revers pour le numéro 1 mondial du smartphone. Samsung annonce un résultat estimé à 59 000 milliards de won (environ 52,5 milliards de dollars), soitpar rapport à l'année précédente.Le bénéfice opérationnel devrait, quant à lui, s'établir à 10,8 milliards de won (environ 9,6 milliards de dollars),. Les analystes ne s'attendaient pas à un recul d'une telle ampleur.Pour expliquer la situation, Samsung avance deux arguments. Le premier est ledans le monde. Le marché semble avoir atteint son plafond et les renouvellements d'appareils s'étalent sur des périodes plus importantes qu'autrefois.Les acteurs historiques sont également, Huawei en tête, qui grappillent sans cesse de nouvelles parts de marché. Voici le second argument de Samsung qui n'a certes jamais été particulièrement puissant en Chine, mais dont les ventesqu'en cette période. Ajoutées à cela de fortes dépenses en marketing qui ont plombé les bénéfices de la marque sur ce trimestre stratégique.Samsung accuse également la baisse de la demande en mémoire, qualifiée de «» par le constructeur dans son communiqué. Les centres de données ont réajusté à la baisse leurs besoins de stockage, pénalisant Samsung dontest l'une des principales activités.Pour le prochain trimestre, le géant coréen s'attend à un bénéfice «» en raison d'une reprise très lente de la demande en stockage, et mise sur l'éclosion des réseaux 5G et l'apparition des smartphones pliables (dont le constructeur espère fabriquer la plupart des écrans OLED) pour retrouver des couleurs dans les prochains mois.