NVIDIA : on a pris en main les premiers PC portables équipés de GeForce RTX

Le ray tracing sur laptop ? Une réalité

Lenovo Legion Y740 : 17" Full HD 144 Hz, GeForce RTX 2070 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM

: 17" Full HD 144 Hz, GeForce RTX 2070 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM Gigabyte Aero 15 : 15" Full HD 144 Hz, GeForce RTX 2070 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM

: 15" Full HD 144 Hz, GeForce RTX 2070 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM MSI GS75 Stealth : 17 " Full HD 144 Hz, GeForce RTX 2080 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM

: 17 " Full HD 144 Hz, GeForce RTX 2080 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM Razer Blade 15 : 15" 4K 60 Hz, GeForce RTX 2080 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM

: 15" 4K 60 Hz, GeForce RTX 2080 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM Asus ROG Zephyrus GX701 : 17,3 " Full HD 144 Hz G-Sync, GeForce RTX 2080 Max-Q, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM



Battlefield V aura bientôt droit au DLSS



Notons que la version de Battlefield V qui nous a été présentée était pourvue du DLSS - une fonctionnalité permise grâce à Turing, et qui augmente sensiblement les performances des jeux compatibles en ray tracing.



À ce propos, Nvidia nous a clairement indiqué que le patch apportant le DLSS à tous les joueurs de Battlefield V arriverait "dans les prochaines semaines". Anthem, le prochain titre de Electronic Arts développé par Bioware, sera lui aussi pourvu d'un patch apportant le DLSS.



Au CES de Las Vegas, Nvidia a dévoilé plus de 40 modèles de laptop gaming embarquant ses nouvelles cartes RTX sous Turing. 17 de ces modèles disposent d'un design Max-Q leur permettant de gagner en finesse, sans pour autant rogner sur les performances.Un record, nous rappelle Nvidia qui, plus que jamais, capitalise sur le marché du portable.Il n'aura échappé à personne que l'un des principaux attraits de cette nouvelle génération de GPU est la prise en charge du ray tracing ; une technologie qui, en opposition à la traditionnelle rastérisation, offre des effets de lumière et de réflexion au plus proche de la réalité. Mais aussi gourmande que s'avère être cette technologie, Nvidia et ses partenaires OEM n'en parviennent pas moins à l'intégrer dans des châssis toujours plus petits et élégants.Finis les ordinateurs gaming de plusieurs centimètres d'épaisseur et à l'embonpoint trop prononcé. Finis ces châssis bardés de RGB et enguirlandés tels des sapins de Noël. La collection 2019 prône une certaine forme de sobriété, et surtoutEn effet Nvidia n'a pas manqué de nous rappeler que si sa nouvelle gamme de cartes graphiques était ultra performante pour le jeu, elle l'est aussi pour l'. Plus que jamais, les ordinateurs portables gamer se veulent inclusifs.À l'occasion de cette rencontre parisienne, Nvidia nous a permis de mettre les mains sur les modèles suivants :Des laptop dont le point commun - outre la présence de la dernière génération de GPU Nvidia - est de s'afficher à partir de 2200€ pièce pour les moins bien dotés. Ça pique, mais c'est le prix à payer - actuellement - pour obtenir le nec plus ultra en termes de qualité graphique.Il faut dire ce qui est : ça fonctionne. Ça fonctionne du tonnerre, même. Si l'on se gardera d'émettre un quelconque avis sur les modèles de Gigabyte et de Lenovo (qui faisaient respectivement tourner une démo technique et Fortnite), tous les autres modèles affichaient Battlefield V en qualité optimale avec le ray tracing activé, sans aucune baisse de framerate notable.Il faut néanmoins préciser quelques petites choses. Non, un laptop équipé de Turing n'est pas aussi puissant que son équivalent desktop. La raison est simple :, "", précise le responsable des produits. Par conséquent, il faut s'attendre àpar rapport à un équivalent desktop. Mais quand on sait qu'une RTX 2080 équivaut à près de deux GTX 1080, on n'y perd pas forcément au change.Pourtant, un détail nous a particulièrement chatouillés pendant la démonstration. Tous les modèles, à l'exception du Lenovo Légion Y740 (qui tournait sur Fortnite). Les machines ont tourné toute la journée, certes, mais certaines - et notamment le ROG Zephyrus de Asus - étaient absolument bouillants, même sur leur face inférieure. Aussi laptop soit-il, on déconseillera ainsi une utilisation sur les genoux, sous peine de brûlure. On exagère (à peine), mais cela pose malgré tout la question de la pertinence de réduire à ce point la taille d'ordinateurs portables d'une telle puissance.