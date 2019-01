Nvidia, qui souffre en Chine, s'effondre avec des prévisions pour T4 2018 revues à la baisse

Les ventes de la GeForce RTX décevantes

On doit grincer des dents du côté de Santa Clara. Lundi 28 janvier, a annoncé des recettes d'environ 2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018, alors que les prévisions tablaient sur 2,7 milliards de dollars, soit. Du côté du Nasdaq, l'action Nvidia a fermé boutique à 138,01 dollars lundi, en baisse de 13,82 %, au plus bas depuis le 4 janvier 2019.Le numéro un mondial des puces pour cartes graphiques a généré, et fait office de victime du ralentissement économique planétaire, celui de la Chine en tête., confirme la firme californienne., et inférieures aux prévisions, avec pour symbole celles de la, qui utilise la dernière architecture Nvidia Turing. La division datacenter de la firme a aussi été perturbée. Des transactions, insérées dans les prévisions initiales, n'ont finalement pas été conclues lors du dernier trimestre, face à une plus grande prudence de ses clients., tient à rassurer Jensen Huang, le fondateur et PDG de la société. La marché trimestrielle de Nvidia devrait être impactée de 120 millions de dollars, une somme directement liée aux prévisions de revenus actualisées et aux conditions de marché actuelles.