Une photo leakée d'une conférence privée confirme l'existence de la GTX 1660 Ti

Une carte abordable disponible en février ?

Via : Tech Radar

Sur Reddit, un utilisateur a posté une photographie capturée furtivement au cours d'une présentation Nvidia en petit comité. Sur l'écran situé face au parterre, on peut lire distinctement les mentions "GTX Turing", ainsi qu'un morceau d'une carte intitulée "GTX 166...".C'est en tout cas ce que laissent suggérer les premières caractéristiques que nous vous relayions avant-hier . Laserait pourvue de 1536 coeurs CUDA et de 6 Go de GDDR6.Selon les premières estimations, tout porte à croire que cette nouvelle carte viendrait jouer sur les plates-bandes de la GTX 1070 en termes de performances ... pour un prix que l'on imagine moindre !Après tout, Nvidia vient juste de sortir ses RTX les plus abordables avec les RTX 2060 , vendues autour de 350€. Il paraît donc logique qu'une carte sous Turing mais dépourvue de fonctionnalités de Ray Tracing et dégraissées de nombreuxsoit vendue encore moins cher.Réponse le mois prochain ?