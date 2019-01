NVIDIA GTX 1660 Ti : elle serait 20% plus rapide que la GTX 1060 et sortirait le mois prochain

La GTX 1660 Ti : une remplaçante toute trouvée de la GTX 1070 sur le segment des cartes abordables ?

On apprend aujourd'hui de WCCFTech , que la GTX 1660 Ti serait 20% plus véloce que la récente GTX 1060 (récemment remplacée par la RTX 2060, testée ici par la rédaction )... pour un prix inférieur à 350 dollars.C'est du moins ce que suggère un leak. Publié sur Twitter dans un premier temps et relayé dans la foulée par VideoCardz , ce dernier lève le voile sur les performances supposées de la GTX 1660 Ti. Positionnée sur le milieu de gamme et équipée du GPU TU116 (gravé en 12 nm FinFET), la prochaine puce de Nvidia intégrerait notamment 1536 Cores CUDA et 6 Go de mémoire vidéo GDDR6.Des spécifications (pour l'instant incomplètes), qui permettraient à la puce de dépasser de 20% la GTX 1060 en termes de puissance de calcul, avec 7400 points récoltés sous AOTS (soit 1200 de plus que la GTX 1060).S'il faut prendre les résultats de ce premier Benchmark avec de belles pincettes, explique VideoCardz, cette GTX 1660 Ti serait à priori au coude à coude avec la GTX 1070 en 1080p, et arrivera logiquement sur le marché à un tarif moindre. Concrètement, Nvidia chercherait donc à proposer des solutions viables aux joueurs peu intéressés par le Ray-Tracing, avec des cartes capables de se loger à mi-chemin entre la génération Pascal et l'actuelle architecture Turing sur le plan des performances en jeu.Reste maintenant à voir ce que la GTX 1660 sera pour sa part capable de proposer. Selon les dernières rumeurs en date, elle devrait embarquer "seulement" 1280 Cores CUDA et 6 Go de mémoire GDDR5X (plus lente que la GDDR6 intégrée à la GTX 1660 Ti et aux puces RTX). Selon toute logique elle dépassera, elle aussi, la GTX 1060 mais d'une plus courte avance que sa grande sœur.