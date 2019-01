Nvidia sortirait la GTX 1660 Ti le 15 février pour 279€, mais ce n’est pas tout…

Trois nouveaux modèles pour se préparer aux cartes Navi de AMD

D'après les informations avancées par HardOCP, lapourrait sortir dès le 15 février pour 279€.Nvidia se prépare à inonder le marché, et par conséquent à couper l'herbe sous le pied d'un AMD pour qui l'entrée et le milieu de gamme représentent la principale manne.Toujours selon HardOCP, l'équipe verte aurait également dans ses cartons uneaux performances légèrement moindres que sa déclinaison Ti, etau tout début du mois de mars.Une petiteserait également prévue pour la fin mars, et s'afficherait quant à elle à 179€.