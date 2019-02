AMD : les GPU Navi seraient retardés au dernier trimestre 2019

Crédits : WCCFtech

Navi retardé à octobre... au mieux !

Toutes les personnes ayant eu les toutes récentesdans les mains vous le diront : il s'agit-là d'une carte de transition destinée à faire patienter les consommateurs avant l'arrivée deMalheureusement pour AMD, l'attente risquerait d'être plus longue que prévu. Pour cause : seul TSMC grave actuellement en 7 nm, et le fondeur est déjà très (vraiment très) occupé à produire les SoC des smartphones.Selon une information signée Cowcotland,serait donc forcé de céder sa place à de plus gros poissons sur les tables de gravure de TSMC.C'est notamment ce qui pourrait expliquer la- également gravées en 7 nm.Et ce serait oublier trop vite que le constructeur américain n'a guère que ses GPU à produire, mais également des CPU dont notamment les Ryzen, ThreadRipper et EPYC, eux aussi gravés en 7 nm et indispensables pour tenir tête à un Intel en difficulté.Aussi on comprend mieux la décision de AMD de positionner sa Radeon VII pile entre une RTX 2070 et 2080. En effet selon d'autres rumeurs, il se pourrait bien que Navi n'offre (au départ) que des cartes de moyenne gamme.Face au doute, ne nous reste donc que la patience qui, on l'espère, ne s'étendra pas jusque la toute fin d'année.