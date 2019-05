COMPUTEX 2019 - AMD : comment suivre la conférence en direct ?

Qu'attendre de la conférence d'AMD ?

Les processeurs "Rome" pourraient également être de la partie

Menée par Lisa Su, la prochaine conférence d'AMD se tiendra le lundi 27 mai, à 10 h (heure de Taipei), a annoncé le groupe dans un communiqué publié cette semaine. En France, il faudra veiller tard pour assister à l'événement (4h du matin heure de Paris), mais la conférence pourra être visionnée en décalé depuis la chaîne YouTube des rouges (un upload est prévu 1 heure après la fin de l'événement). Pour les plus motivés, AMD diffusera un livestream, accessible à cette adresse Attendu au tournant, AMD doit tenir deux conférences pratiquement coup sur coup durant les prochaines semaines. La première au Computex, le 27 mai ; la seconde peu avant l'ouverture de l'E3 2019, le 10 juin. Si l'événement programmé en juin, à Los Angeles, doit rimer avec "", c'est avant tout l'annonce détaillée des puces GPU de génération Navi qui apparaît en filigrane, pour un lancement qui devrait pour sa part intervenir en juillet.Le Computex, lui, devrait donner à AMD l'opportunité de présenter pour de bon ses processeurs Ryzen de troisième génération. Leur entrée sur le marché doit d'ailleurs coïncider peu ou prou avec celle des puces Navi. Ce lineup renouvelé, tant sur le plan CPU que GPU pourrait permettre à AMD de revenir de plein-pied dans la course face à Intel d'un côté, et Nvidia de l'autre.Déjà évoqués durant la conférence d'AMD au CES 2019, la prochaine génération de puce Ryzen (gravée en 7 nm, sous architecture ZEN 2), s'annonce prometteuse à bien des égards. Elle prendra le relais des puces de seconde génération (gravée en 12 nm), dont le lancement remonte maintenant à plus d'un an, et s'accompagnera d'une nouvelle plateforme : le chipset X570.Autre piste pour le Computex : celle relative au monde de l'entreprise et des serveurs. AMD pourrait aussi préparer le lancement de ses processeurs "Rome", notamment. Ces derniers sont eux aussi attendus sur le troisième trimestre 2019. Il remplaceront les actuelles puces EPYC de première et seconde générations.