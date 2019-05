AMD tiendra un événement pré-E3, des nouvelles de Navi probablement au programme

Navi : un lancement en juin serait prématuré

Et le Computex dans tout ça ?

Intitulé « Next Horizon Gaming » et retransmis en livestream, l'événement devrait surtout permettre à AMD de dévoiler pour de bon, sa prochaine architecture GPU, tout en spécifiant les modalités de lancement de ses prochaines cartes graphiques. La chose serait cohérente au regard des conférences précédemment tenues par AMD en amont de l'E3. En 2015 et 2016, le groupe avait ainsi profité de la grand messe annuelle du jeu vidéo pour présenter ses Radeon R9 Fury, puis ses Radeon RX 470 et 460, rappelle AnandTech Reste qu'un lancement de premières puces Navi en juin serait légèrement prématuré au regard de la roadmap partagée par AMD. Fin avril, la firme précisait que les lancements respectifs de ses GPU Navi et de ses processeurs Rome, interviendraient au cours du troisième trimestre 2019. Dans les faits, les puces Navi devraient donc arriver tranquillement durant de l'été.Dans son communiqué, AMD se contente d'ailleurs d'évoquer la présentation de «». En l'état, la firme pourrait tout à fait reproduire, avec sa génération Navi, ce qu'elle avait fait pour sa R9 Fury X en 2015, à savoir une annonce début juin pour un lancement courant juillet. Nous seront définitivement fixés dans moins d'un mois.Autre motif d'interrogation : qu'apprendra-t-on durant la conférence qu'AMD doit toujours tenir au Computex, le 27 mai prochain, soit deux petites semaines avant son événement « Next Horizon Gaming » ? Pas de réponse claire à donner ici, seulement des suppositions. AMD a certainement dans l'idée de réserver au moins une grosse annonce pour chacun de ces deux shows.Pour AnandTech, les rouges pourraient adopter deux stratégies : réserver le Computex à la présentation de ses prochains processeurs, et profiter de son événement pré-E3 pour annoncer des puces GPU Navi. La marque pourrait aussi garder le Computex pour des annonces dédiées au monde professionnel, et privilégier l'E3 pour celles relatives au grand public (avec à la clé la présentation complète des processeurs Ryzen de troisième génération et de l'architecture Navi).Quoi qu'il en soit, la conférence « Next Horizon Gaming » d'AMD sera retransmise en live sur la chaîne YouTube de la marque. Elle sera par ailleurs ouverte au public local sous réserve d'un enregistrement préalable, accessible dès aujourd'hui.