Intel : le Core i7-1065G7 (Ice Lake) surclasse le Ryzen 7 3750H dans un Benchmark

Le Ryzen 5 3500U (Picasso / 12 nm) battu à plate couture en single et multi thread

Le Core i7-1065G7 pourrait (presque) rivaliser avec un Core i9-8950HK dans les Benchmarks

Source : WCCFTech

Fin mai, les'était déjà fait remarquer sur GeekBench. Le processeur était alors intégré à un Dell XPS 13-7390 2-en-1 et parvenait à taper le seuil deset. Repéré cette fois surpar NoteBookCheck , la puce d'surclasse d'une belle avance le, mais aussi led'AMD.Les résultats du Core i7-1065G7 sur PassMark ont été effacés depuis son passage sur ledit Benchmark, mais sont toujours consultables à cette adresse Cadencé à une fréquence de base de seulement 1,3 GHz, le Core i7-1065G7 s'établit à 2 625 points en single thread sous PassMark. Le Ryzen 5 3500U et ses 2,1 GHz de base glane pour sa part 1 818 points sur ce même test, toujours en single thread. C'estque le Core i7d'Intel. Notons par contre que le Core i7-1065G7 dispose de(3,9 GHz, contre 3,7 GHz pour le Ryzen 5 3500U).En usage multi thread, le constat est toujours à l'avantage du processeur des bleus, avec, contre, soit une différence de 22%. Comme le rappelle WCCFtech, les deux CPUs disposent de 4 cores et 8 threads pour un TDP limité à 15 Watts.On apprend enfin que le Ryzen 7 3750H (4 cores / 8 threads là aussi, pour des fréquences comprises entre 2,3 et 4,0 GHz) et ses 35 Watts, a lui aussi été battu par le Core i7-1065G7 sur PassMark. En single thread, la puce se stabilise en effet à 1906 points et 9136 points en multi thread.Des résultats qui nous donnent une idée des performances possibles avec l'architecture, mais dont la pertinence reste limitée.En effet, et comme évoqué plus haut, le(Ice Lake) et du nouveau procédé de gravure end'Intel. Les Ryzen 5 3500U et Ryzen 7 3750H, eux, se contentent de l'architecture Picasso (pas vraiment à la pointe) et du procédé de gravure 12 nm qu'. Leur appartenance à la troisième génération de puces Ryzen se limite donc à leur seule appellation... etse livre en revanche à une observation intéressante : le(tout du moins dans les Benchmarks)(45 Watts, 6 cores / 12 threads pour des fréquences oscillant entre 2,9 et 4,8 GHz). Sur PassMark, le Core i9 atteint les 2 555 points en single thread et récolte 14 329 points en multi thread (5366 / 21858 points relevés sur GeekBench ).Il est donc, mais la différence n'est pas particulièrement renversante. De quoi laisser présager de belles surprise avec la nouvelle architecture CPU d'Intel sur laptop.