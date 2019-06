L'AMD Ryzen 9 3950X explose le monstrueux Intel i9-9980XE sur Geekbench

Quand un Ryzen 9 3950X sous cadencé met une tannée au Core i9-9980XE dans les Benchmarks

Source : TechPowerUp

Si l'information se confirme,pourrait tomber de haut. D'après, le tout nouveauserait capable de battre d'une large avance son rival leen calcul sur Geekbench , avec pas moins de 5.868 points récoltés en single thread et quelques 61.072 points en multi-thread. Le Core i9-9980XE d'Intel, lui, cale respectivement à 5.391 et 46.876 points.Plus surprenant encore, les tests réalisés sur GeekBench laissent entendre que le Ryzen 9 3950X utilisé n'était autre qu'un. La puce aurait ainsi étépar rapport aux modèles que l'on trouvera bientôt dans le commerce (3.3 GHz de base et 4.3 GHz en boost, en lieu et place des 4.3 GHz et 4.7 GHz annoncés par AMD durant sa conférence).Ces résultats - sidérants - sont bien sûret des tests plus précis, mais ils laissent entrevoir de très belles choses pour AMD et ses Ryzen de troisième génération. En l'état, si AMD parvenait à ne serait-ce qu'égaler le Core i9-9980XE avec un Ryzen 9 3950X vendu moitié moins cher (mais aussi doté d'un TDP de seulement 105 Watts, contre 185 en face), la messe serait probablement dite pour Intel sur ce segment du marché.