Intel, AMD et HTC font équipe pour résoudre le problème entre les Vive sans-fil et les CPU Ryzen

Intel, AMD et HTC : une triple entente pour le bien des détenteurs de puces Ryzen

Source : TechPowerUp

Officiellement reconnus paren novembre 2018, les soucis de compatibilité observés surviennent sur certaines cartes mèreslorsque l'adapteur sans-fil PCIe est installé et en marche. La résultante va d'écrans figés aux fort peu sympathiques BSOD (Blue Screen of Death). Fin avril seulement, un premier patch (1.20190410.0) était déployé par HTC, sans toutefois régler le problème pour l'ensemble des utilisateurs concernés.Une semaine plus tard, ce jeudi 2 mai, HTC annonçait entrer en partenariat avec Intel et AMD pour tenter d'apporter une réponse plus complète aux utilisateurs deEn attendant la publication d'un nouveau patch, cette fois définitif espérons-le, les utilisateurs peuventdéjà proposée automatiquement par HTC sur ses adaptateurs sans-fil. Si cette dernière ne règle pas le problème chez l'ensemble des personnes gênées par les problèmes de compatibilité évoqués plus haut, il semble qu'elle parvienne dans certains cas à les solutionner.Nous vous tiendrons au courant de prochaines avancées sur ce dossier.