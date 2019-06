AMD frappe fort en dévoilant un processeur Ryzen 16 cœurs en 7nm à 749$

Le Ryzen 9 3950X : un monstre sobre

AMD s'en tient à sa politique de compatibilité avec la plateforme AM4

Des performances impressionnantes, notamment en streaming

», expliquait hier soir Travis Kirsch, Directeur de la gestion produit et client chez, à The Verge . Une phrase assassine qui arrive dans un contexte bien particulier : celui du retour progressif et bientôt définitivement avéré d'AMD sur le marché du processeur de bureau, après les années de domination d'Intel.À l'occasion de sa conférence Next Horizon Gaming tenue durant l'E3, AMD a donc pris soin (parallèlement à l'annonce de ses premiers GPU Navi , les Radeon RX 5700 et RX 5700 XT) de présenter un CPU supplémentaire qui arrive tout en haut de la chaîne alimentaire Ryzen.Attendu lui aussi le 7 juillet prochain , à un tarif de, learbore des spécifications capables de faire oublier le Core i9-9900K , du moins sur le papier et si l'on en croit les promesses de performances d'AMD. Le bougre s'arme notamment de 16 cores et 32 threads pour des fréquences comprises entre 3,5 GHz de base et 4,7 GHz en boost.Plus impressionnant encore, on y trouve(!) et un TDP riquiqui de. Une prouesse pour un processeur pourvu d'autant de cores. À titre de comparaison, le Core i9-9960X d'Intel (doté de 16 cores et 32 threads) se stabilise difficilement à 165 Watts. AMD semble donc avoir réussi à faire quelque chose de sa gravure en 7 nm , au moins en termes de consommation.Autre bonne nouvelle, un peu plus attendue il est vrai, ce Ryzen 9 3950X est. Il n'est donc pas nécessaire de passer sur une nouvelle cartes mère pour profiter de ce nouveau CPU.Comme les autres Ryzen de troisième génération, il pourra se loger sur toute une variété de cartes mères déjà existantes et même sur des modèles lancés il y a deux ans, à l'époque des puces Ryzen de première génération. Inutile de rappeler que la politique d'Intel en la matière n'est pas la même, encore moins pour les processeurs les plus volumineux (le Core i9-9960X nécessite par exemple une carte sous socket LGA 2066).En mettant de côté le tout nouveau Ryzen 9 3950X, le niveau de performance promis par AMD pour ses processeurs Ryzen 3000 est dans certains cas édifiant. Face au Core i9-9900K, le Ryzen 9 3900X est ainsi capable de prouesses quand on en vient à la question desur Twitch.D'après AMD, le processeur est capable d'animer(soit exactement comme le Core i9-9900K qu'il concurrence), tout en diffusant en même temps la partie à près desur Twitch. À usage égal, le Core i9-9900 est pour sa part coiffé au poteau en ne dépassant pas les 1,6 FPS en diffusion 1080 (encore une fois, d'après AMD).Notons enfin que la firme promet des performances en hausse sur certains jeux, notamment grâce à la plus grande quantité de cache contenue par ses processeurs. De quoi fournir, comme le rappelle The Verge, une réponse très intéressante aux Intel Core , et ce, sur tous les créneaux tarifaires. AMD précise également que l'architecture Zen 3 est déjà en route et que Zen 4 est pour sa part en phase de conception.Le 7 nm est donc en passe de s'affermir chez AMD, tandis qu'Intel doit lancer ses premières puces 10 nm dans les prochains mois... et d'abord sur laptop.