Les processeurs AMD en 7nm devraient arriver dans les PC portables début 2020

Acer, Asus et HP seuls en lice au lancement des CPUs 7 nm d'AMD pour ordinateurs portables

Un rapport performances/prix prometteur



Comparatif pc portable : Quel ordinateur acheter ? Plus que jamais, le PC portable s'impose comme l'outil informatique de nos foyers, mettant aux oubliettes la bonne vieille tour fixe et permettant une utilisation plus polyvalente. De nombreuses catégories et caractéristiques existent, mais la rédaction vous guide pour trouver l'ordinateur convenant à vos usages et votre budget.

Découvrez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables

D'après le site spécialisé WCCFTech , la feuille de route des rouges en matière de processeurs mobiles prévoirait de continuer à miser sur des puces gravées en 12 nm tout au long de 2019, pour ne lancer les processeurs 7 nm que sur la toute fin d'année 2019 ou - plus probablement - au cours du premier trimestre 2020. Un échéance à long terme, donc, qui ne rimerait pas pour autant avec une généralisation de ces CPUs chez l'ensemble des constructeurs de laptops.On apprend en effet, toujours de WCCFTech, que seuls Acer, Asus et HP miseraient immédiatement sur les processeurs mobiles 7 nm fournis par AMD. Tongfang, Clevo (sous-traitants chinois et taïwanais responsables de la fabrication des laptops vendus par certaines grandes enseignes américaines, comme Walmart ou CyberPowerPC), ainsi que le géant MSI passeraient leur chemin dans un premier temps... et ce pour des questions de garantie.Faute de moyens, AMD aurait en effet privilégié de signer des accords seulement avec Acer, Asus et HP. Par la suite, ces derniers devraient toutefois s'étendre à d'autres OEMs et ainsi permettre aux puces mobiles 7nm des rouges de toucher un plus large public.Reste qu'en termes de positionnement sur le marché, ces nouveaux processeurs mobiles d'AMD s'annoncent d'ores et déjà prometteurs. Visiblement bien informé, WCCFTech assure que les premiers retours font l'éloge du rapport performances/prix de ces nouvelles références. Une habitude chez AMD.Intel, de son côté, devrait également lancer ses prochaines puces pour PC portables sur la fin d'année 2019 ou le début d'année 2020. Gravées en 10 nm, elles promettent de venir se colleter aux CPUs 7 nm d'AMD, équivalents sur le plan strictement technologique. Du point de vue du consommateur, cette course à venir entre les deux fabricants sur le marché du laptop ne pourra être que salutaire.