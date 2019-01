CES 2019 - AMD annonce la Radeon VII, sa nouvelle carte graphique haut de gamme

60 compute units

3840 processeurs de flux à 1.8 GHz

16 GO mémoire HBM

Bande passante mémoire d'1 TB/s

Interface mémoire 4,096-bit

La Radeon VII disponible dès le 7 février

CES 2019 : les dernières informations

Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

La riposte d'AMD face aux GeForce RTX était très attendue, et il faut reconnaître que si la douche n'est pas totalement froide, elle est tout de même bien tiède. Sur le papier l'équipe rouge, pour un tarif finalement assez proche : 699$ (probablement plus de 750€ chez nous avec TVA et autres taxes).Lisa Su, la PDG d'AMD annonce une amélioration de 25 à 35% selon les jeux par rapport à la. Au niveau des applications professionnelles, le gain se situerait entre 25 et 62%. L'architecture Vega II proposant à priori peu de nouveautés par rapport à Vega, l'augmentation des performances s'expliquera principalement par la finesse de gravure plus importante.Si nous ne connaissons pas tous les détails du GPU, voici une liste de caractéristiques confirmés par AMD :Rappelons qu'on trouve des RTX 2080 (modèles partenaires) à partir de 710€, qui embarquent toutes les technologies liées auet à l'IA ! Certes celles-ci sont encore peu exploitées, mais elles ont le mérite d'être là.(pour une durée limitée) : The Division II, Resident Evil 2 et Devil May Cry V, ce qui rendra le bundle plus intéressant. Espérons qu'AMD arrivera à livrer suffisamment de GPU face à la demande, et que les retailers joueront le jeu sur les tarifs plancher.Il est intéressant de voir AMD revenir sur le haut de gamme des cartes graphiques, segment squatté par NVIDIA depuis la génération Pascal. Reste à voir la consommation électrique, point faible de la génération Vega, rendez-vous très bientôt pour les benchmarks puisque les