AMD : le Ryzen 7 3800X mettrait à mal les Core i9-9900K d'Intel sur GeekBench

Le Ryzen 7 3800 X : une brute en multi-cores ?

Intel prévoit de baisser les prix de ses processeurs

Avec sonpourrait-il faire mieux qu'Intel et son fameux Core i9-9900K ? La question est posée par WCCFtech à la vue d'un benchmark en fuite. Sur GeekBench, le Ryzen 7 3800X, conçu pour rivaliser avec le Core i7 9700K , serait dans les faits capable de tenir la dragée haute au Core i9-9900K , véritable coqueluche de la neuvième génération de processeurs Intel. Pour rappel, la puce d'AMD est annoncée à un tarif de 399 dollars Testé sur un prototype de carte mère X470 et épaulé de 16 Go de DDR4 «», précise WCCFtech, le Ryzen 7 3800X est capable d'aligner, contre « seulement » 31 471 points pour le Core i9-9900K et 28 404 points pour le Core i7 9700K. Une avance notable pour le processeur d'AMD, qui se montre toutefois moins à l'aise en single-core.Dans ce cas de figure, les puces Intel et leurs fréquences élevées parviennent en revanche à renvoyer le Ryzen 7 3800X dans les cordes avecrespectivement glanés par les Core i9-9900K et i7-9700K. Le Ryzen 7 reste pour sa part en retrait d'environ 10 % en single-core avec à peine plus de 5 400 points.Si ces résultats mériteront bien sûr d'être confirmés une fois le Ryzen 7 3800X lancé, les performances des CPUs Ryzen de troisième génération observées ici et là semblent en tout cas. Les bleus, qui avaient un peu perdu l'habitude d'être proprement concurrencés sur le marché des processeurs de bureau, réfléchiraient actuellement à unesur leur lineup.L'intégralité des puces Intel de neuvième génération (dont les Core i9-9900K, i7 9700K ou encore i5 9600K) pourrait ainsi profiter d'une généreuse ristourne atteignant dans certains cas le seuil des 15 %. Une mesure qui viserait avant tout à face à un AMD agressif (et dangereux) comme jamais.